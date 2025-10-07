В учреждениях культуры Свердловской области прошла акция «День чтения»

Областная акция «День чтения» состоялась 2 октября в учреждениях культуры Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Например, в екатеринбургской библиотеке Крапивина были организованы песочная анимация «Страницы, победившие время» и музыкальное выступление скрипача Александра Рассказова. В библиотеке Белинского представили новый сборник детских рассказов Натальи Салтановой «Ниники-Леники» и полное собрание сочинений Альберта Лиханова. Свердловская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела громкие чтения повести Альберта Лиханова «Кресна», творческую встречу с поэтом Андреем Расторгуевым, викторину и экскурсию «Боевая слава Урала».
В библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось чтение рассказа Бориса Рябинина «Маленькая и Большая». В Инновационном культурном центре Первоуральска прошли встреча с поэтессами Александрой Самусенко и Людмилой Барышевой и подведение итогов литературного конкурса «Уральский книгоход». В Нижнем Тагиле были организованы встречи с местными жителями — журналистами, актерами, ветеранами войны, которые поделились семейными историями и прочитали отрывки из любимых произведений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.