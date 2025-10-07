Нижегородцам рассказали о больничном для здорового человека

Так, больничный можно взять для ухода за родственником. Причем не только за ребенком. Степень родства не ограничивается.
Больничный для ухода за членом семьи старше 15 лет оформляется при амбулаторном лечении, до семи дней по каждому случаю болезни, с оплатой не более 30 дней в году.
Пособие рассчитывается по общим правилам в зависимости от стажа: 100% среднего заработка — при стаже от восьми лет, 80% — от пяти до восьми лет, 60% — до пяти лет.
Больничный положен и при уходе в декрет. Он оформляется в 30 недель беременности на 140 дней. При многоплодной беременности — в 28 недель на 194 дня.
При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев тоже выдается листок нетрудоспособности. Срок — 70 дней с даты рождения ребенка.
Также оформить больничный взрослый человек может на время карантина в детском саду, даже если ребенок здоров: на весь период, пока детсад или группа закрыты. Но это возможно только в случае, если ребенок — дошкольник не старше семи лет. В этом случае больничный оплачивается полностью за счет Социального фонда России с учетом стажа.