Нижегородцам рассказали о больничном для здорового человека

Также оформить больничный взрослый человек может на время карантина в детском саду, даже если ребенок здоров: на весь период, пока детсад или группа закрыты. Но это возможно только в случае, если ребенок — дошкольник не старше семи лет. В этом случае больничный оплачивается полностью за счет Социального фонда России с учетом стажа.