Новосибирский бассейн СКА впервые принял чемпионат СФО по плаванию

Бассейн СКА в Новосибирске впервые принял чемпионат Сибирского федерального округа по плаванию. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.
7 октября в регионе стартовали два турнира: чемпионат среди сильнейших спортсменов СФО и первенство среди юношей и девушек. Эти соревнования служат отбором на чемпионат России в начале ноября с последующим участием в чемпионате Европы.
Заместитель министра физкультуры и спорта региона Марина Курносова отметила, что турниры важны для выявления молодых талантов. По ее словам, новосибирские пловцы показывают хорошие результаты — летом Дарья Трофимова завоевала золото чемпионата мира, а другие спортсмены успешно выступали на международных стартах. Она подчеркнула, что предстоящие соревнования помогут открыть новые имена.
Осенний цикл проходит в 25-метровых бассейнах. В Сибири немного комплексов, соответствующих требованиям федерации плавания: нужна разминочная ванна и зона для стартов. Бассейн СКА, реконструированный в прошлом году, оборудован современно, передвижной борт делит 50-метровый бассейн на две части — одну для разминки, другую для стартов.
В чемпионате округа участвуют 360 спортсменов, в первенстве среди юношей и девушек — 320. Представлены девять субъектов СФО. Домашний статус позволяет новосибирской сборной выступать в расширенном составе: около 100 участников в чемпионате и 50 — в первенстве. Лидеры региона, кроме Дарьи Трофимовой, примут участие в соревнованиях. Соревнования продлятся до 10 октября.
Реконструкция бассейна проводилась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Комплекс открыт для всех категорий жителей — детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, ветеранов СВО и спортсменов.