Новосибирский бассейн СКА впервые принял чемпионат СФО по плаванию

В чемпионате округа участвуют 360 спортсменов, в первенстве среди юношей и девушек — 320. Представлены девять субъектов СФО. Домашний статус позволяет новосибирской сборной выступать в расширенном составе: около 100 участников в чемпионате и 50 — в первенстве. Лидеры региона, кроме Дарьи Трофимовой, примут участие в соревнованиях. Соревнования продлятся до 10 октября.