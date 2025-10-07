К паводковому периоду готовят регионы Казахстана

«В целях обеспечения безопасности населения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, в регионах продолжается активная реализация мероприятий по подготовке к паводковому периоду», — говорится в сообщении.
В области Абай в рамках плана инженерной защиты населенных пунктов к паводковому периоду реализуются 32 проекта в девяти районах. Основные мероприятия включают строительство защитных дамб, очистку русел рек, ремонт водоотводных каналов и другие инженерные работы, направленные на защиту 23 населенных пунктов.
В Акмолинской области продолжаются объезды паводкоопасных зон. Представители ДЧС осмотрели Селетинское водохранилище в Ерейментауском районе, объем которого составляет 192 млн кубометров. В городе Ерейментау и селе Уленты уже проведены работы по обустройству арычных систем.
В Атырауской области проводятся работы по укреплению защитных дамб в семи районах. Основное внимание уделяется территориям, наиболее подверженным риску весенних паводков. Местные исполнительные органы совместно с профильными службами реализуют комплекс мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Руководство ДЧС осмотрело участки с наибольшей угрозой подтопления и проконтролировало ход берегоукрепительных работ, дав соответствующие рекомендации.
В Восточно-Казахстанской области осуществляется план инженерных мероприятий по противодействию паводкам. В десяти районах предусмотрено 30 проектов, из которых девять уже завершены. Выполнены работы по углублению и спрямлению русел рек, укреплению берегов, ремонту плотин и водохранилищ, а также повышению пропускной способности мостов. Активная работа продолжается в Глубоковском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Уланском, Курчумском районах, а также в Самарском, Маркакольском, Алтайском районах и в городе Риддер.
В Жезказгане, в области Улытау, проведена проверка гидротехнического сооружения «Кенгир». Специалисты государственных органов и профильных организаций оценили его техническое состояние, исправность оборудования и готовность к прохождению паводковых вод. По результатам обследования объект признан находящимся в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано провести профилактические и ремонтные работы до начала паводкового периода.