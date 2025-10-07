К паводковому периоду готовят регионы Казахстана

В Восточно-Казахстанской области осуществляется план инженерных мероприятий по противодействию паводкам. В десяти районах предусмотрено 30 проектов, из которых девять уже завершены. Выполнены работы по углублению и спрямлению русел рек, укреплению берегов, ремонту плотин и водохранилищ, а также повышению пропускной способности мостов. Активная работа продолжается в Глубоковском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Уланском, Курчумском районах, а также в Самарском, Маркакольском, Алтайском районах и в городе Риддер.