Более 22 тысяч человек заболели ОРВИ в Новосибирской области

В Новосибирской области с 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 22 327 случаев ОРВИ, из них 11 699 — среди детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 12,39%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.