В Пензе провели семинар для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ

Участникам была представлена учебно-тренировочная квартира.

Семинар для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), состоялся в пензенской школе № 30 по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Центр начального общего образования Института регионального развития представил инновационную «рабочую модель» учебно-тренировочной квартиры — проект, направленный на формирование жизненной компетенции этих ребят. В информационно-практическом блоке педагоги погрузились в мир уроков домоводства, увидели, как проходит обучение на дому детей с ментальными нарушениями, освоили азы массажа и художественной росписи вместе с родителями учеников.

Семинар помог педагогам лучше понять, как формировать жизненные навыки у детей с ментальными нарушениями. Преподаватели вместе обсудили и разработали специальные программы, которые помогут ребятам стать более самостоятельными.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.