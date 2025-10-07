В омском районе рассказали, как защититься при атаке дронов

Специалисты советуют при обнаружении дрона немедленно укрыться в подвале или капитальном здании. Если вы на улице — бегите зигзагом от аппарата, затем спрячьтесь за деревом или в канаве. При сбросе боеприпаса нужно лечь на землю и закрыть голову.