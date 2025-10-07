В омском районе рассказали, как защититься при атаке дронов

Администрация Калачинского района Омской области опубликовала памятку для жителей о действиях при угрозе обстрела или атаки беспилотников.
Специалисты советуют при обнаружении дрона немедленно укрыться в подвале или капитальном здании. Если вы на улице — бегите зигзагом от аппарата, затем спрячьтесь за деревом или в канаве. При сбросе боеприпаса нужно лечь на землю и закрыть голову.
Для водителей добавили особую рекомендацию: если дрон пикирует на автомобиль, следует резко затормозить. Находясь в здании, нужно отойти от окон и спуститься в подвал, избегая пользоваться лифтом и телефоном.