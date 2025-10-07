Во Владивостоке появились новые муралы на двух подпорных стенах

На другой подпорной стене практически завершён мурал, посвящённый Нептуну — традиционному участнику празднования Дня Военно-Морского флота. Этот праздник во Владивостоке — один из самых значимых, привлекающий тысячи жителей и гостей города. Образ морского бога Нептуна широко используется в морских обрядах и развлечениях. Он символизирует могущество морской стихии, власть над водой и богатство морских глубин, гармонируя с атмосферой торжества.