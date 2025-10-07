Во Владивостоке появились новые муралы на двух подпорных стенах

Две новые росписи появятся на подпорных стенах вдоль Партизанского проспекта, рядом с остановкой общественного транспорта «Картинная галерея». Эти муралы стали следующими шагами в проекте оформления подпорных стен в стиле Razzle Dazzle, разработанном художником Максом Майзом, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
Стиль Razzle Dazzle представляет собой особый камуфляж военных судов, создающий оптическую иллюзию. Такое художественное решение выбрано не случайно, поскольку Владивосток — город-порт, история которого тесно связана с морем.
Одна из стен украшена авторской версией традиционных удэгейских узоров. Основой композиции стала строгая зеркальная симметрия, присущая декоративным мотивам удэгейцев, но формы и детали переработаны, обретя более выразительный характер. Морские фигуры, спрятанные в орнаментах, выполнены в охристо-красных оттенках с глубоким чёрным контуром, что отсылает к естественным краскам земли — огню и охре, традиционно используемым в украшениях коренных народов Дальнего Востока.
На другой подпорной стене практически завершён мурал, посвящённый Нептуну — традиционному участнику празднования Дня Военно-Морского флота. Этот праздник во Владивостоке — один из самых значимых, привлекающий тысячи жителей и гостей города. Образ морского бога Нептуна широко используется в морских обрядах и развлечениях. Он символизирует могущество морской стихии, власть над водой и богатство морских глубин, гармонируя с атмосферой торжества.