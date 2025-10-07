«Дедушку» молдавского рока Руслана Цэрану некому хоронить: Жена и дочь не приехали из-за границы, чтобы организовать похороны — тело музыканта неделю пролежало в морге

«Дедушку» молдавского рока, виртуозного гитариста и аранжировщика Руслана Цэрану, скончавшегося 29 сентября, до сих пор не похоронили.
О внезапной смерти музыканта от обширного инфаркта сообщил певец Рики Ардезиану. Он же рассказал о том, что артиста некому похоронить — бывшая жена и дочь Цэрану, проживающие во Франции, узнав о его внезапной кончине, не приехали организовать достойные проводы артиста. Друзья музыканта обратились за помощью к властям.
Спустя более недели нахождения тела гитариста в морге Министерство культуры взяло организацию похорон на себя. В ведомстве сообщили о том, что церемония прощания состоится в четверг, 9 октября.
Руслан Цэрану увлекся рок-музыкой еще будучи школьником. За полвека он сотрудничал со многими музыкантами и группами не только в Молдове, но и за ее пределами. В 1988 он уехал во Францию и записал там 15 альбомов, но спустя 17 лет вернулся на родину, продолжая сотрудничать с местными исполнителями, внося вклад в развитие нашей музыкальной культуры.
«В первую очередь, нужно очень сильно любить музыку, жить ею. Это должно происходить естественно, любовь к музыке должна исходить изнутри. Нужно быть очень увлеченным ею. Когда я беру в руки гитару, я испытываю огромное удовольствие. И если у меня не получается какая-то штучка, то я могу часами заниматься, пока я не добьюсь результата», — рассказывал музыкант несколько лет назад.
Его кумирами были гитаристы-виртуозы с мировым именем — Джими Хендрикс, Джефф Бэк и Карлос Сантана.
Светлая память легендарному артисту и наши соболезнования его друзьям, коллегам и поклонникам. Жаль, что у родственников первой линии не нашлось возможностей достойно провести близкого в последний путь.
