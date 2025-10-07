«Дедушку» молдавского рока Руслана Цэрану некому хоронить: Жена и дочь не приехали из-за границы, чтобы организовать похороны — тело музыканта неделю пролежало в морге

«В первую очередь, нужно очень сильно любить музыку, жить ею. Это должно происходить естественно, любовь к музыке должна исходить изнутри. Нужно быть очень увлеченным ею. Когда я беру в руки гитару, я испытываю огромное удовольствие. И если у меня не получается какая-то штучка, то я могу часами заниматься, пока я не добьюсь результата», — рассказывал музыкант несколько лет назад.