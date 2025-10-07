Может ли доллар вырасти до 90 рублей в октябре, объяснил Делягин

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил эксперт, в силу того, что экономика России продолжает иметь сырьевой базис, основу для рублёвой ликвидности формируют такие показатели, как цена барреля нефти, объёмы российского экспорта и его итоговая маржинальность.
Это значит, что любое ухудшение сырьевой конъюнктуры оказывает заметное негативное влияние на оценку рубля и его курс начинает ослабляться. Так что, если хотя бы часть основных покупателей российской нефти сильно сократят её закупки или же на глобальном рынке появится избыточное предложение нефти, это может существенно снизить доходы бюджета РФ.
За этим последует и девальвация рубля, предупредил эксперт. При этом Делягин также заметил, что нефтяные котировки — это не единственный фактор, который будет оказывать влияние на положение российской денежной единицы в паре с долларом.
Другим важным аспектом является политика Центрального банка России в отношении ключевой ставки. Как отметил эксперт, руководство регулятора не собирается резко снижать данный показатель, однако общий тренд смягчения ДКП всё же, вероятно, продолжится.
В ходе своего ближайшего заседания Совет директоров ЦБ, как полагает эксперт, скорее всего, либо сохранит размер «ключа» на месте, либо символически снизит его на 0,5 п.п. или 1 п.п., что также станет одним из факторов девальвации рубля.
При этом экономист также отметил, что октябрь является периодом подготовки бюджета и консолидации фискальной политики. Так что любые дополнительные шаги в сфере налоговой донастройки могут усилить инфляционные ожидания населения и простимулировать девальвационные процессы.
На курс рубля в октябре также могут повлиять новые санкции, если они будут иметь место. Самым нежелательным вариантом развития событий является появление новых рестрикций со стороны США, которые уже долгое время воздерживаются от этого шага.
В этой связи, как заключил эксперт, пока нет никаких особых предпосылок для стремительного ослабления рубля до уровня 90 за доллар в течение октября. Однако нацвалюта РФ может достичь таких значений в случае реализации сразу нескольких негативных сценариев, включая обвал цен на нефть, новые санкции и резкое снижение ключевой ставки.