Может ли доллар вырасти до 90 рублей в октябре, объяснил Делягин

Это значит, что любое ухудшение сырьевой конъюнктуры оказывает заметное негативное влияние на оценку рубля и его курс начинает ослабляться. Так что, если хотя бы часть основных покупателей российской нефти сильно сократят её закупки или же на глобальном рынке появится избыточное предложение нефти, это может существенно снизить доходы бюджета РФ.