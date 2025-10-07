Как отставка Макрона повлияет на политический кризис во Франции

Лекорню, объясняя свою отставку, признал, что не справится с задачей принятия бюджета Франции, где урезано множество социальных программ, обвинив в сложившейся ситуации политические партии, «которые продолжают вести себя так, будто у них большинство», хотя большинства ни у кого нет. На это обратил внимание политолог Юрий Баранчик.