Как отставка Макрона повлияет на политический кризис во Франции

Как отметил Меланшон, хотя президент Франции не раз категорически отвергал такую возможность, теперь этот сценарий остался единственно возможным.
Тот факт, что у Макрона за год ушел четвертый премьер-министр, красноречиво говорит о масштабах политического кризиса, указывает The Wall Street Journal. Эта нестабильность ограничивает способность президента вывести Францию из тупика.
По оценкам аналитиков, Макрон еще может сформировать новое правительство технократов для решения неотложных задач, пишет «Лента.ру». Впрочем, вопрос о политическом долголетии такой администрации остается открытым.
Согласно опросу Odoxa-BackBone Consulting, большинство французов после отставки премьера Лекорню требуют ухода Макрона с поста президента. Данные исследования приводит издание Le Figaro. Больше половины опрошенных — 57% — уверены, что Макрон несет полную ответственность за кризис во Франции, 30% респондентов считают его «частично ответственным» нынешнюю политическую ситуацию.
Лекорню, объясняя свою отставку, признал, что не справится с задачей принятия бюджета Франции, где урезано множество социальных программ, обвинив в сложившейся ситуации политические партии, «которые продолжают вести себя так, будто у них большинство», хотя большинства ни у кого нет. На это обратил внимание политолог Юрий Баранчик.
Однако эксперт считает, что основной претензией Лекорню к правительству является то, что оно практически идентично предыдущему — в нем в основном назначенцы Макрона. «Даже умеренная республиканская партия отказалась поддержать это правительство. Немаловажно и то, что Макрон успел поссориться с республиканской партией из-за судебного процесса против члена их партии — бывшего президента Франции Николя Саркози», — отмечает политолог.
К парламентским выборам в стране призывал лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, а также глава парламентской фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Баранчик указывает, что для Ле Пен новые президентские выборы могут стать шансом избежать уголовного процесса в 2027 году, однако текущие французские элиты приложат все силы, чтобы не допустить ее к президентскому креслу. Поэтому уход Макрона с поста крайне маловероятен, считает эксперт.
Впереди у Франции кризис, кризис и только кризис: политический, экономический и социальный. А Макрон пытается играть в большую политику. Доиграется.