Делегация из Самары ознакомилась с опытом Татарстана в развитии туризма

Рабочий визит в Республику Татарстан совершила делегация из Самарской области во главе с губернатором Владимиром Федорищевым в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Основной целью визита стало изучение успешного опыта Татарстана в развитии туристической инфраструктуры. Члены делегации осмотрели Казанский речной вокзал и новый скоростной флот. Ключевой темой переговоров стал запуск межрегионального маршрута Казань — Ульяновск — Самара под брендом «Великий Волжский путь».
Гости посетили музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Кроме того, они ознакомились с работой кемпинга «Осиново» для автотуристов и отелей Ak Bars Golf & Resort, «Ногай» и Kazan Palace byTasigo. Делегация побывала в Старо-Татарской слободе и комплексе «Туган Авылым», им показали интерактивные программы для туристов и рассказали о туристическом коде города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.