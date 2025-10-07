Прототип героя из «Поймай меня, если сможешь» выступит на РБК Global Talk

Имя Абигнейла стало известно в США в 1980-х после публикации его мемуаров «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В книге автор рассказывает о своих различных мошеннических схемах, реализованных, по его признанию, в 60−70-х годах. Абигнейла стали приглашать на телевидение, он начал выступать с лекциями.