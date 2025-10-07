Прототип героя из «Поймай меня, если сможешь» выступит на РБК Global Talk

Вечер с ним под названием Catch the Legend («Поймай легенду») состоится 29 октября в отеле The Lanа. Титульным партнером выступает компания А7А5.
Имя Абигнейла стало известно в США в 1980-х после публикации его мемуаров «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В книге автор рассказывает о своих различных мошеннических схемах, реализованных, по его признанию, в 60−70-х годах. Абигнейла стали приглашать на телевидение, он начал выступать с лекциями.
Многие из рассказанных эпизодов были поставлены под сомнение. Тем не менее его история легла в основу известного фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» (2002), где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.
Темой выступления Абигнейла в рамках ивента международного форума Blockchain Life 2025 станет «Искусственный интеллект, кибербезопасность и скам: как ориентироваться в стремительно меняющемся мире цифровых угроз». Он расскажет о новейших механизмах противодействия цифровому мошенничеству. Встреча также предусматривает интерактивный формат, в рамках которого гости смогут задать вопрос спикеру.
Для более узкого круга также предусмотрен закрытый ужин с Абигнейлом, где пообщаться с ним можно будет напрямую. Участие в Catch the Legend доступно только по предварительному приглашению.
Подробную информацию о мероприятии читайте на сайте.