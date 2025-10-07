Аграрии Омской области обмолотили более 72% посевов

В Омской области продолжается уборочная кампания: по состоянию на 6 октября аграрии обмолотили более 72% посевных площадей, намолотив свыше 3 миллионов тонн зерна. Этот показатель уже превышает аналогичный результат 2024 года.
Полностью завершили уборку зерновых Тевризский и Большеуковский районы. В Знаменском, Тарском и Усть-Ишимском районах осталось обмолотить менее 10% посевов — работы находятся на завершающей стадии.
Несмотря на сложные погодные условия, активно трудятся аграрии Седельниковского района: убрано 3109 гектаров (78% от плана), намолочено 4677 тонн зерна при средней урожайности 15,04 ц/га. Из них: пшеница — с 595 га, овес — с 2514 га.
Около 900 гектаров остаются неубранными в пяти сельхозпредприятиях муниципалитета.
Параллельно ведётся подготовка к следующему аграрному сезону: на 6 октября в Седельниковском районе вспахано 930 гектаров зяби под урожай 2026 года — это 22% от годового плана.
Особое внимание уделяется и кормозаготовке. Несмотря на дожди и ветреную погоду, район полностью выполнил план по заготовке грубых и сочных кормов: сена заготовлено 2450 тонн в сельхозорганизациях (103% плана) и 4500 тонн в ЛПХ (100%); сенажа — 2710 тонн, что составляет 118% от запланированного.
Впервые за несколько лет в заготовке сочных кормов принял участие СПК «Куйбышевский», уложивший смесь овса с горохом в две сенажные ямы. Для этих работ хозяйство приобрело исправный подержанный кормоуборочный комбайн.
