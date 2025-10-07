Ричмонд
Аграрии Омской области обмолотили более 72% посевов

Урожай уже превосходит прошлогодний, несмотря на непогоду в отдельных районах.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается уборочная кампания: по состоянию на 6 октября аграрии обмолотили более 72% посевных площадей, намолотив свыше 3 миллионов тонн зерна. Этот показатель уже превышает аналогичный результат 2024 года.

Полностью завершили уборку зерновых Тевризский и Большеуковский районы. В Знаменском, Тарском и Усть-Ишимском районах осталось обмолотить менее 10% посевов — работы находятся на завершающей стадии.

Несмотря на сложные погодные условия, активно трудятся аграрии Седельниковского района: убрано 3109 гектаров (78% от плана), намолочено 4677 тонн зерна при средней урожайности 15,04 ц/га. Из них: пшеница — с 595 га, овес — с 2514 га.

Около 900 гектаров остаются неубранными в пяти сельхозпредприятиях муниципалитета.

Параллельно ведётся подготовка к следующему аграрному сезону: на 6 октября в Седельниковском районе вспахано 930 гектаров зяби под урожай 2026 года — это 22% от годового плана.

Особое внимание уделяется и кормозаготовке. Несмотря на дожди и ветреную погоду, район полностью выполнил план по заготовке грубых и сочных кормов: сена заготовлено 2450 тонн в сельхозорганизациях (103% плана) и 4500 тонн в ЛПХ (100%); сенажа — 2710 тонн, что составляет 118% от запланированного.

Впервые за несколько лет в заготовке сочных кормов принял участие СПК «Куйбышевский», уложивший смесь овса с горохом в две сенажные ямы. Для этих работ хозяйство приобрело исправный подержанный кормоуборочный комбайн.

Ранее мы писали, что в Омске для строительства моста через Иртыш планируют привлечь концессионера.