Аграрии Омской области обмолотили более 72% посевов

Особое внимание уделяется и кормозаготовке. Несмотря на дожди и ветреную погоду, район полностью выполнил план по заготовке грубых и сочных кормов: сена заготовлено 2450 тонн в сельхозорганизациях (103% плана) и 4500 тонн в ЛПХ (100%); сенажа — 2710 тонн, что составляет 118% от запланированного.