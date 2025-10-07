Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на уборку снега вышли более 300 машин

Для борьбы с гололедом использовано 59 тонн противогололедных материалов.

Источник: мэрия Новосибирска

За сутки для расчистки улиц Новосибирска было задействовано 315 единиц спецтехники, из них 139 работали ночью, чтобы обеспечить движение в часы пик. Для борьбы с гололедом использовано 59 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Подготовка техники к зимнему сезону продолжается в плановом режиме. Из 499 единиц муниципальной спецтехники 314 требуют переоснащения для работы в зимних условиях. На данный момент готовность парка составляет 73%, оставшиеся машины будут переоборудованы к 15 октября.

Контроль за уборкой ведут районные администрации и департамент дорожно-благоустроительного комплекса.