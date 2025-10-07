В Новосибирске на уборку снега вышли более 300 машин

За сутки для расчистки улиц Новосибирска было задействовано 315 единиц спецтехники, из них 139 работали ночью, чтобы обеспечить движение в часы пик. Для борьбы с гололедом использовано 59 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.