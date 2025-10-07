СМИ: Грета Тунберг едко ответила Дональду Трампу

В понедельник Трамп назвал Тунберг «нарушительницей спокойствия» и выразил удивление по поводу «уровня злости» у такой молодой девушки, сообщает канал NDTV.
Она — просто нарушитель спокойствия… У нее проблемы с управлением гневом. Она — баламут. Я думаю, ей следует обратиться к врачу… Она еще так молода. Но она такая злая, она такая сумасбродная.
Аналогичное заявление Трамп сделал в июне 2025 года, назвав Тунберг «странной злой личностью с проблемами с управлением гневом». Тогда он осудил ее попытку добраться до Израиля на борту судна Madleen, которое также было перехвачено израильскими войсками, напоминает издание India Today.
Во вторник Тунберг иронично парировала:
Я слышала, что Дональд Трамп в очередной раз высказал свое очень лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я была бы рад получить любые ваши (Трампа) рекомендации в связи с так называемыми проблемами с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них.
В понедельник Тунберг прибыла в Грецию вместе со 160 другими участниками «Флотилии стойкости», которые ранее были депортированы Израилем. Ко вторнику в общей сложности из Израиля было выслано более 340 активистов, задержанных на прошлой неделе при попытке доставить гуманитарную помощь в Газу. «Флотилия стойкости», состоявшая более чем из 40 лодок, пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа. По данным TPS, всего было задержано около 450 человек, в том числе Тунберг, четверо французских законодателей и другие международные активисты.
Израиль заявил, что на лодках флотилии не было гуманитарных грузов, и обвинил участников в стремлении к конфронтации, а не к доставке гуманитарной помощи: «Их истинной целью была провокация в интересах ХАМАС».
Кроме того, МИД Израиля в воскресенье категорически отверг утверждения о том, что Тунберг и другие активисты флотилии подвергались жестокому обращению в израильской тюрьме. В МИД назвали такие сообщения «наглой ложью», и подчеркнули, что «законные права всех задержанных полностью соблюдаются».
Тунберг осталась невозмутима своим задержанием и после депортации выступила в аэропорту Афин с жестким заявлением против действий Израиля в секторе Газа.
Позвольте мне быть предельно ясной — происходит геноцид. Наши международные системы предают палестинцев. Они даже не в состоянии предотвратить совершение самых страшных военных преступлений.