СМИ: Грета Тунберг едко ответила Дональду Трампу

Я слышала, что Дональд Трамп в очередной раз высказал свое очень лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я была бы рад получить любые ваши (Трампа) рекомендации в связи с так называемыми проблемами с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них.