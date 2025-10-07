Обвиняемый в получении взятки в 37 миллионов рублей бывший вице-премьер Башкирии предстанет перед судом

Напомним, в начале октября прошлого стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 миллионов рублей. Предполагалось, что в общей сложности он должен был получить 56 125 707,67 рублей. Деньги предназначалась за способствование ООО «ДТС» заключению с УСРДИС контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства, своевременную их оплату, а также за общее покровительство по службе.