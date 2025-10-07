На Алтае в Белокурихинском лесничестве высадили более 2 тысяч сеянцев

«Акция помогает понять ценность природы и осознать свою роль в ее сохранении. Очень важно, что с удовольствием участие в посадках принимают школьники. Дети вносят свой посильный вклад в дело приумножения лесов, а взрослые поддерживают и поощряют их интерес — это и есть экологическое воспитание», — отметил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.