На Алтае в Белокурихинском лесничестве высадили более 2 тысяч сеянцев

Свыше 2 тысяч сеянцев высадили участники Всероссийской акции «Сохраним лес» в Белокурихинском лесничестве Алтайского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Для участников провели инструктаж. Директор краевого учреждения «Алтайлес» Константин Карпухин рассказал, как правильно высаживать лесные культуры, чтобы они прижились. Мужчины работали мечом Колесова, а женщины и дети помещали в лунки сеянцы сосны. Кроме того, на месте лесовосстановительных работ была организована полевая кухня.
«Акция помогает понять ценность природы и осознать свою роль в ее сохранении. Очень важно, что с удовольствием участие в посадках принимают школьники. Дети вносят свой посильный вклад в дело приумножения лесов, а взрослые поддерживают и поощряют их интерес — это и есть экологическое воспитание», — отметил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.