В старинной деревне Ленинградской области появился мобильный интернет

«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство в малых отдалённых населённых пунктах, где живёт всего несколько десятков человек. Эти места ценны своей нетронутой природой, и важно привносить сюда технологии, не нарушая естественный баланс», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук, добавив, что в этом году обновление уже затронуло 12 небольших деревень на северо-востоке области.