В старинной деревне Ленинградской области появился мобильный интернет

Эта маленькая деревня, известная с конца XVIII века, находится на охраняемой территории регионального значения — в природном парке «Вепсский лес». По данным переписи 2021 года, здесь проживают всего 17 человек, включая представителей коренного народа вепсов.
Как рассказали в МТС, для подключения в деревне были установлены современные базовые станции LTE, что позволило расширить покрытие и увеличить скорость интернета до 50 Мбит/с.
«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство в малых отдалённых населённых пунктах, где живёт всего несколько десятков человек. Эти места ценны своей нетронутой природой, и важно привносить сюда технологии, не нарушая естественный баланс», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук, добавив, что в этом году обновление уже затронуло 12 небольших деревень на северо-востоке области.
Ранее этим летом покрытие LTE было расширены и в популярных садоводческих массивах Ленинградской области, включая Гатчинский, Волховский, Тосненский и Ломоносовский районы.