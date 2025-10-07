В Петербурге создали видеокамеру, снимающую при жаре до 1000 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института телевидения (НИИ Телевидения), входящего в государственную корпорацию «Ростех», разработали, испытали и начали производить видеокамеру, выдерживающую температуру до 1000 градусов Цельсия, передает корреспондент ТАСС с научной-технической конференции молодых специалистов в НИИ Телевидения.
«Данный блок [видеокамера] создан и имеет такую структуру, чтобы работать кратковременно в температурах до 1 000 градусов Цельсия и при давлении до 9 мегапаскаль. Видеокамера успешно прошла испытания, выпущено уже достаточное количество изделий. Точность работы прибора, в котором она использовалась, выросла в четыре раза по сравнению с тем, когда эта камера [в приборе] вообще отсутствовала, поэтому серийное изготовление чуть ли не гарантировано», — сообщил ТАСС один из авторов разработки.
Видеокамера спроектирована для работ в экстремальных условиях — как в глубоких сумерках, так и при очень большой яркости, до 100 тысяч люкс — освещения, создаваемого прямым солнечный светом. Автор разработки в беседе с ТАСС отметил, что входной зрачок объектива видеокамеры при широком поле зрения и малом фокусе создавался так, что «находится как можно дальше от поверхности камеры — в виду того, что при больших температурах тепло потихоньку передается кварцевому защитному стеклу, а дальше по корпусу и первой линзе, — чтобы оно [тепло] какое-то время не передавалось. Это самая главная новизна».
Разработанное изделие выглядит как блок с внешним титановым корпусом и кварцевым защитным стеклом, выходным герметичным разъемом; внутри блока — матричный фотоприемник с широкоугольным объективом, датчики давления, датчики температуры и модуль Wi-Fi. «Все материалы линз, оправ и проставочных колец сделаны таким образом, чтобы избежать нежелательного разрушения и расфокусировки объектива из-за больших перепадов температуры и давления», — подчеркнул один из разработчиков видеокамеры.
НИИ Телевидения.
АО «НИИ Телевидения» — многопрофильное предприятие, которое входит в государственную корпорацию «Ростех» и разрабатывает телевизионную технику различных сфер применения: системы космической голосовой и видеосвязи; телевизионное оборудование для пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций, автоматических комплексов дистанционного зондирования Земли; телевизионные системы для подводных лодок и надводных кораблей, телевизионные системы в радиационно стойком исполнении.