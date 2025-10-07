В Петербурге создали видеокамеру, снимающую при жаре до 1000 градусов

Видеокамера спроектирована для работ в экстремальных условиях — как в глубоких сумерках, так и при очень большой яркости, до 100 тысяч люкс — освещения, создаваемого прямым солнечный светом. Автор разработки в беседе с ТАСС отметил, что входной зрачок объектива видеокамеры при широком поле зрения и малом фокусе создавался так, что «находится как можно дальше от поверхности камеры — в виду того, что при больших температурах тепло потихоньку передается кварцевому защитному стеклу, а дальше по корпусу и первой линзе, — чтобы оно [тепло] какое-то время не передавалось. Это самая главная новизна».