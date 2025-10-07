Найден способ управлять движением частиц без внешнего магнитного поля

«Представьте носители заряда, которые не просто существует сами по себе, а обмениваются энергией с окружающей средой и помнят прошлые взаимодействия. Нам удалось установить, что эти “воспоминания” и корреляции между движениями по координатам x и y приводят к неожиданному эффекту — тому, что электрический ток может возникнуть в поперечном направлении даже без внешнего магнитного поля. Такой эффект был показан впервые, мы дали ему название гальванодиссипативный эффект», — сказал один из авторов исследования, профессор отделения математики и математической физики ТПУ Николай Антоненко.