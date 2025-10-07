Найден способ управлять движением частиц без внешнего магнитного поля

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Новый эффект, который доказывает, что заряженные частицы могут двигаться даже без вмешательства магнитного поля, открыли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами. Математическая модель на основе этого открытия в будущем может помочь усовершенствовать электронные и оптоэлектронные устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что в классической модели контроль за движением электронов в поперечном направлении в двумерных системах ранее всегда связывали с наличием магнитного поля. Ученые представили математическую модель, доказывающую способность электронов двигаться в поперечном направлении в двумерных системах даже без магнитного поля.
«Представьте носители заряда, которые не просто существует сами по себе, а обмениваются энергией с окружающей средой и помнят прошлые взаимодействия. Нам удалось установить, что эти “воспоминания” и корреляции между движениями по координатам x и y приводят к неожиданному эффекту — тому, что электрический ток может возникнуть в поперечном направлении даже без внешнего магнитного поля. Такой эффект был показан впервые, мы дали ему название гальванодиссипативный эффект», — сказал один из авторов исследования, профессор отделения математики и математической физики ТПУ Николай Антоненко.
По его словам, это открытие может помочь не только объяснить, почему некоторые 2D-материалы ведут себя иначе, но и научиться управлять этим поведением на наноуровне, используя свойства среды и архитектуру материала.
«В будущем открытие политехников и разработанная математическая модель могут помочь повысить эффективность и функциональность электронных и оптоэлектронных устройств, например, сенсоров», — отмечается в сообщении.
Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (Q2, IF: 3,1).