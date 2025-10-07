Новый инклюзивный туристический маршрут презентуют в Беларуси в октябре

Дарья Шибеко отметила, что, как и в предыдущие месяцы, департамент и Национальное агентство по туризму продолжат организацию выездных образовательных семинаров для представителей туристической индустрии. «В 2025 году уже состоялось 11 таких выездных семинаров, и октябрь не станет исключением. 28 октября Национальным агентством по туризму запланировано проведение выездного семинара, на котором будет презентована инклюзивная экскурсия “Летапіс Ваўкавыска”, разработанная в прошлом году по заказу национального агентства», — рассказала она.
Консультант также поделилась, что продолжается работа по разработке титульных маршрутов туристических путешествий. «В них представлено множество вариантов для образовательного туризма. Эти маршруты являются отличной основой для организации школьных и студенческих поездок, а также для самостоятельных путешествий, направленных на расширение знаний о Беларуси», — сказала Дарья Шибеко.
Помимо этого, вклад в развитие образовательного туризма вносят и туристические информационные центры. «С целью продвижения регионального туристического потенциала и создания привлекательных комплексов туристических услуг создано уже 44 туристических информационных центра. Эти учреждения уже сегодня готовы к тесному сотрудничеству с учреждениями образования», — отметила консультант.
Октябрь 2025 года объявлен в Беларуси месяцем образовательного туризма. План его проведения утвержден Министерством образования и Министерством спорта и туризма и размещен на сайте Национального агентства по туризму. Основные мероприятия, включенные в этот план, — профориентационные экскурсии для учащихся, посещение музеев, республиканские акции, фестивали и семинары.