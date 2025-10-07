Новый инклюзивный туристический маршрут презентуют в Беларуси в октябре

Дарья Шибеко отметила, что, как и в предыдущие месяцы, департамент и Национальное агентство по туризму продолжат организацию выездных образовательных семинаров для представителей туристической индустрии. «В 2025 году уже состоялось 11 таких выездных семинаров, и октябрь не станет исключением. 28 октября Национальным агентством по туризму запланировано проведение выездного семинара, на котором будет презентована инклюзивная экскурсия “Летапіс Ваўкавыска”, разработанная в прошлом году по заказу национального агентства», — рассказала она.