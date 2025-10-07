В Нижнем Новгороде начался интенсив по компьютерному зрению

«Для Нижегородской области символично принимать интенсив по компьютерному зрению — технологии, родиной которой по праву может считаться и наш регион. Именно здесь 25 лет назад была создана библиотека OpenCV, которая по сей день остается мировым стандартом в области компьютерного зрения. И регион как один из ведущих ИТ-центров России стремится сохранять преемственность в подготовке высококлассных специалистов», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.