В Нижнем Новгороде начался интенсив по компьютерному зрению

Образовательная интенсивная программа по компьютерному зрению и автономному транспорту стартовала 6 октября в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Для Нижегородской области символично принимать интенсив по компьютерному зрению — технологии, родиной которой по праву может считаться и наш регион. Именно здесь 25 лет назад была создана библиотека OpenCV, которая по сей день остается мировым стандартом в области компьютерного зрения. И регион как один из ведущих ИТ-центров России стремится сохранять преемственность в подготовке высококлассных специалистов», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
В течение двух недель 100 студентов на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде будут изучать применение алгоритмов искусственного интеллекта в робототехнике и автономном транспорте. Программа сочетает фундаментальную подготовку и практическую работу. Первая неделя посвящена теории — методам обработки и трекинга, работе с геометрическими преобразованиями и реконструкцией сцен 3D. Вторая сфокусирована на создании алгоритмов для автономных аппаратов. По итогам интенсива студенты представят собственные проекты и получат сертификаты, подтверждающие приобретенные навыки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.