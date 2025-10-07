«236,4 тысячи рублей и 34,8 тысячи рублей». В Беларуси аттракционы «Супер 8» и «Ладья» выставили на аукцион

Аттракционы «Супер 8» и «Ладья» продают на аукционе за 236,4 и 34,8 тысячи рублей. Подробности сообщили на официальном сайте gostorg.by.
Согласно данным, аттракцион «Катальная гора» с заводским № 8 (более известный как «Супер 8») был выпущен в 2008 году. Речь идет про механизированные наземные горки с длиной пути до 300 метров. Наибольшая скорость перемещения с пассажирами составляет не более 60 километров в час, а число посадочных мест указано не более 18 тонн.
В Беларуси два популярных аттракциона выставили на торги. Фото: gostorg.by.
Аттракцион состоит из поезда, секции дороги, а также опоры дороги, стяжки, вокзала. Его техническое состояние, следует из информации, является рабочим. Начальная цена составляет 236,4 тысячи рублей. Однако каждый шаг торгов составляет 5%. Проведение торгов запланировано на 27 октября на 10.00.
Также на торги был выставлен еще один аттракцион — «Зубр» («Ладья»). Он был выпущен в 2000 году. Его скорость составляет 10 метров в секунду, а вместимость — 40 человек. Техническое состояние указанного аттракциона рабочее. Его на торгах продают за 34,8 тысячи рублей. Вместе с тем размер задатка составляет 3480 рублей, а каждый шаг торгов — 5%. Проведение торгов состоится в 10.00 27 октября.
Кстати, 26 аттракционов в минском парке Горького будут работать до конца октября.
