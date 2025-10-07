«236,4 тысячи рублей и 34,8 тысячи рублей». В Беларуси аттракционы «Супер 8» и «Ладья» выставили на аукцион

Также на торги был выставлен еще один аттракцион — «Зубр» («Ладья»). Он был выпущен в 2000 году. Его скорость составляет 10 метров в секунду, а вместимость — 40 человек. Техническое состояние указанного аттракциона рабочее. Его на торгах продают за 34,8 тысячи рублей. Вместе с тем размер задатка составляет 3480 рублей, а каждый шаг торгов — 5%. Проведение торгов состоится в 10.00 27 октября.