Об эвтаназии бездомных собак заговорили в Екатеринбурге

«Этот вопрос мы на думе поднимаем уже не в первый раз. У нас в городе, по статистике, в год отлавливают около 700 беспризорных животных, которых чипириуют, а 100 особей остается в питомнике. Часть из оставшихся пристраивают в семьи, остальные остаются на улице. Если смотреть эту статистику, мне кажется, этих животных на улице гораздо больше», — уточнил депутат.
Он добавил, что обращений о нападении бездомных собак становится больше с началом учебного года.
«Жители частных секторов и отдаленных территорий постоянно обращаются», — рассказал ЕАН Вечкензин.
По его мнению, решить проблему с огромным числом бродячих животных можно строительством нового питомника и введением эвтаназии, как это сделано в других регионах страны.
«В Бурятии, Алтайском крае, Оренбургской, Самарской областях это уже работает. Надо обмениваться с ними опытом», — отметил Михаил Вечкензин.
Вопрос поставлен перед департаментом по экологии, чтобы его проработали, и начали готовить предложения для региональных властей.
Председатель комитета мэрии по экологии Игорь Русинов на заседании заявил, что новый приют животных, вынесенный за пределы массовой городской застройки, появится в Екатеринбурге примерно в 2027 или 2028 году.
По его словам, работа по этому вопросу ведется. Уже выбрано место в поселке Рудный. Максим Филиппович.