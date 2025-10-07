Об эвтаназии бездомных собак заговорили в Екатеринбурге

«Этот вопрос мы на думе поднимаем уже не в первый раз. У нас в городе, по статистике, в год отлавливают около 700 беспризорных животных, которых чипириуют, а 100 особей остается в питомнике. Часть из оставшихся пристраивают в семьи, остальные остаются на улице. Если смотреть эту статистику, мне кажется, этих животных на улице гораздо больше», — уточнил депутат.