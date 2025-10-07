Синоптики предупредили омичей о тумане и гололеде этой ночью

Специалисты рекомендуют водителям быть особенно внимательными из-за риска гололеда на дорогах, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, необходимо заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к перепадам температур. В ближайшие двое суток характер погоды существенно не изменится. Ранее мы писали, что омский фотограф запечатлел контраст красок середины осени.