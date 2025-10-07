Синоптики предупредили омичей о тумане и гололеде этой ночью

В Омске в начале недели заметно похолодало. Два дня омичи с утра чувствуют себя некомфортно из-за низких температур. Как отметили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в ближайшие дни не порадует теплом.
Сегодня ночью ожидается одна из самых холодных ночей осени. Несмотря на отсутствие дождей, ночью температура опустится до −5 градусов, а утром на дороги опустится туман.
Специалисты рекомендуют водителям быть особенно внимательными из-за риска гололеда на дорогах, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, необходимо заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к перепадам температур. В ближайшие двое суток характер погоды существенно не изменится. Ранее мы писали, что омский фотограф запечатлел контраст красок середины осени.