В РФ уже используются технологии на основе работ нобелевских лауреатов 2025 года

Открытия оказали огромное влияние на современную медицину, отметила заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета Елена Голикова.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Технологии на основе работ нобелевских лауреатов 2025 года уже используются в российских исследованиях, заявила ТАСС заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета Елена Голикова.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности. Лауреаты 2025 года определили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на организм.

По ее словам, эти открытия оказали огромное влияние на современную медицину. «Открытие Foxp3 и регуляторных Т-лимфоцитов существенно расширили представления об иммунной регуляции и открыли путь к созданию новых клеточных технологий, над которыми сегодня работают и российские исследовательские коллективы», — уточнила Голикова.

«В России, в частности в Сеченовском университете, активно развиваются исследования в области клеточных технологий, направленные на тонкую настройку иммунного ответа. В лаборатории иммунной инженерии Института регенеративной медицины Сеченовского университета реализуется направление, связанное с созданием инженерных Т-клеточных рецепторов (TCR) — платформы, позволяющей прицельно направлять Т-лимфоциты против опухолевых антигенов. Эта технология уже применяется в наших проектах по разработке терапевтических TCR-T-клеток для лечения онкологических заболеваний и формирует основу для дальнейшего развития в смежных областях иммуномодуляции», — подытожила она.

