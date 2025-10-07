Ричмонд
В Самаре открылся «Экопункт» по приему вторсырья

Площадка предназначена для сбора бытовой техники, электроники, макулатуры, пластика, стекла, шин, текстиля, черного и цветного металла.

«Экопункт» — современная площадка для раздельного сбора отходов — начал работать в Самаре в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.

Площадка предназначена для приема широкого спектра вторичного сырья: крупной и мелкой бытовой техники, электроники, макулатуры, пластика, стекла, автомобильных шин, текстиля, а также черного и цветного металла. Главное требование к сырью — изделия должны быть чистыми, без скотча, наклеек и жидкостей. Собранные отходы по мере накопления будут отправлять компаниям-переработчикам. Всего в регионе планируется создать сеть из 20 «Экопунктов».

«Этот объект — только начало большой экологической инициативы, которую мы реализуем с министерством. Развивая инфраструктуру по раздельному сбору мусора, мы уменьшим количество несанкционированных свалок и захороняемых отходов. Во вторичный оборот вернутся ресурсы, которые практически невозможно рассортировать с полигонов», — отметил директор по развитию утилизации и РОП группы компаний «Акрон Холдинг» Роман Дуля.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

