Жители Иркутской области победили в международной олимпиаде по финбезопасности

Всего от Приангарья в финал вышло восемь человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Представители Иркутской области вошли в число призеров V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, финал соревнований проходил в Красноярске, где собралось около 600 участников из 40 стран.

— Олимпиада произвела незабываемое впечатление, как яркое масштабное мероприятие высокого уровня с насыщенной образовательной и культурной программой, — поделился впечатлениями один из победителей.

Всего от Приангарья в финал вышло восемь человек — школьники и студенты. Они успешно справились с заданиями по математике, праву и обществознанию, а также решили сложный практический кейс.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске. Третий Всероссийский фестиваль начинает принимать заявки на спектакли, посвящённые русской деревне и её судьбе.