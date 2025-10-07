Жители Иркутской области победили в международной олимпиаде по финбезопасности

Представители Иркутской области вошли в число призеров V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, финал соревнований проходил в Красноярске, где собралось около 600 участников из 40 стран.
— Олимпиада произвела незабываемое впечатление, как яркое масштабное мероприятие высокого уровня с насыщенной образовательной и культурной программой, — поделился впечатлениями один из победителей.
Всего от Приангарья в финал вышло восемь человек — школьники и студенты. Они успешно справились с заданиями по математике, праву и обществознанию, а также решили сложный практический кейс.
