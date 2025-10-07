Возле консульства Кипра в Петербурге появились огромные очереди

После того, как Кипр возобновил оформление и выдачу виз для россиян, возле консульства этого государства на Фурштатской улице в Северной столице образовались длинные очереди из желающих подать документы.
Начиная с 6 октября изменились правила оформления кипрской визы. Теперь для неё при подаче заявления собирают биометрические данные — отпечатки пальцев, фотографии. Это необходимый стандарт для получения Шенгенской визы. Сбор биометрии не осуществляется только у детей до 12 лет.
Как пишет 78.ru, нововведения связаны с тем, что Кипр собирается внедрить новую систему въезда и выезда в страну — она должна заработать с 12 октября этого года. Благодаря ей время и место пересечения путешественником границы будет фиксироваться автоматически.