В Уфе Бельский мост готовят к открытию — фоторепортаж

Долгожданное событие: в Уфе спустя 2,5 года запустят движение по арочному Бельскому мосту. В пятницу, 10 октября, пройдут тестовые испытания. А уже в День Республики путепровод будет полноценно доступен для проезда. После открытия движение будет организовано по 12 полосам — шести на въезд в город и шести на выезд. Полная реконструкция моста и благоустройство прилегающих территорий завершатся к 2026 году.