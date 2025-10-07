Ричмонд
В Уфе Бельский мост готовят к открытию — фоторепортаж.

11

Долгожданное событие: в Уфе спустя 2,5 года запустят движение по арочному Бельскому мосту. В пятницу, 10 октября, пройдут тестовые испытания. А уже в День Республики путепровод будет полноценно доступен для проезда. После открытия движение будет организовано по 12 полосам — шести на въезд в город и шести на выезд. Полная реконструкция моста и благоустройство прилегающих территорий завершатся к 2026 году.

Напомним, масштабную реконструкцию арочного моста начали в марте 2022 года. «Башинформ» подготовил фоторепортаж, как рабочие наносят финальные штрихи к открытию.