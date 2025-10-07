Сирень высадили на аллее «Герои авиации» в Пулково

Сегодня стало известно, что на аллее «Герои авиации» в Пулково высадили четыре сорта сирени. Торжественная церемония призвана увековечить подвиг авиаторов Ленинграда, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга. В мероприятии приняли участие зампредседателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
— Летчики-истребители самоотверженно защищали единственную воздушную артерию — Дорогу жизни. Именно их героизм подарил нам возможность строить прогрессивное настоящее. Для меня, как для ленинградца, особенно ценно сохранение исторической памяти. Это не просто слова — это личная ответственность пред теми, кто отдал жизни за мирное небо.
Напомним, история ленинградского аэропорта началась в 1932 году, однако спустя почти 10 лет в небе над областью начались воздушные бои. На долю авиаторов выпала важная миссия — доставка продовольствия в осажденный город и эвакуация его жителей. Несмотря на большие потери, воздушную гавань восстановили, а ее работу возобновили в 1946 году.