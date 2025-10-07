Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре», — говорится в документе.
Согласно положению о Совете при президенте по культуре, его председателем являет президент РФ, а секретарем Совета по должности является помощник президента РФ.
Также указом учреждена премия президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.
«Установить, что ежегодно присуждаются три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества; размер премии президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества составляет 5 миллионов рублей», — отмечается в документе.