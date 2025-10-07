Ричмонд
Бывший омский десантник Александр Гранин погиб на СВО

Церемония прощания с бойцом пройдет 7 октября в его родном посёлке Бохан.

Источник: Комсомольская правда

В Бохане простились с участником специальной военной операции Александром Граниным, который скончался 24 сентября от тяжелых ранений, полученных при исполнении боевой задачи.

Александр родился 27 ноября 1995 года в Бохане, где окончил местную школу № 1. Срочную службу он проходил в Воздушно-десантных войсках в Омске. В августе 2025 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО.

После ранения боец был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. У погибшего остались родители и супруга.

Церемония прощания с Александром Граниным состоится 7 октября на его малой родине — в посёлке Бохан Иркутской области.

Светлая память герою.