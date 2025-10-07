Бывший омский десантник Александр Гранин погиб на СВО

Александр родился 27 ноября 1995 года в Бохане, где окончил местную школу № 1. Срочную службу он проходил в Воздушно-десантных войсках в Омске. В августе 2025 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО.