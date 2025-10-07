В Челябинске прошел региональный этап чемпионата по финансовой грамотности

Региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров состоялся 2 октября в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Участникам предстояло ответить на 28 вопросов, охватывающих ключевые темы финансовой грамотности: финансовое мошенничество, финансовая безопасность, банковские услуги и безопасное использование банковских карт, а также пенсионное обеспечение. Помимо интеллектуального состязания, были организованы кофе-брейк и караоке-концерт.
В состав компетентного жюри вошли специалисты в области финансовой грамотности. Победителем стала Тамара Бардина, второе место заняла Раиса Минаева, бронзу завоевал Александр Медынин. Они будут представлять Челябинскую область на федеральном этапе чемпионата, который состоится 23 октября.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.