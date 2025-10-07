МВД объявило в розыске 34-летнего белоруса, пропавшего в Германии

В Германии пропал 34-летний белорус. Подробности сообщили в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, в Беларуси в розыск объявили Андрея Сошнянина 1991 года рождения. Мужчина проживал в Пинске, а в сентябре 2022-го выехал в Германию. С апреля 2024 года связь с пинчанином была утеряна.
В милиции рассказали, что на вид пропавшему мужчине около 30 — 35 лет, его рост примерно 180 — 190 сантиметров. Телосложение атлетическое, темно-русые волосы коротко острижены, глаза зеленые, нос прямой.
Сошнянин Андрей Михайлович пропал в Германии. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Из особых примет — наличие у пинчанина на животе слева татуировки в виде сложенных ладоней с четками, крестом и надписью на английском языке «Only god can judje me».
— Просим граждан, которые располагают какой-либо информацией, сообщить об это м в милицию, — прокомментировали в УВД.
