Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября

Жителям трех крупнейших городов Казахстана рассказали о прогнозе погоды с 8 по 10 октября 2025 года. По данным РГП «Казгидромет», в Астане ночью ожидается минусовая температура. В Алматы воздух прогреется до 17 градусов. В Шымкенте же и вовсе потеплеет до 25, сообщает Zakon.kz.