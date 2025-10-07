Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября

Жителям трех крупнейших городов Казахстана рассказали о прогнозе погоды с 8 по 10 октября 2025 года. По данным РГП «Казгидромет», в Астане ночью ожидается минусовая температура. В Алматы воздух прогреется до 17 градусов. В Шымкенте же и вовсе потеплеет до 25, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +19°
Источник: pexels

Астана

  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +10+12°С.
  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −1−3°С, днем +10+12°С.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 , днем +12+14°С.

Алматы

  • 8—10 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

Шымкент

  • 8—10 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.

Как обычно, после небольших заморозков осенью наступает бабье лето. Если еще несколько дней в Алматы ночью были заморозки до −3°С, то сегодня ситуация кардинально меняется.