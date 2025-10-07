Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября

Астана
- 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +10+12°С.
- 9 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −1−3°С, днем +10+12°С.
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 , днем +12+14°С.
Алматы
8—10 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
Шымкент
8—10 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
Как обычно, после небольших заморозков осенью наступает бабье лето. Если еще несколько дней в Алматы ночью были заморозки до −3°С, то сегодня ситуация кардинально меняется.