Состояние мальчика после нападения в Мамоново стабилизировалось

Инцидент произошел 27 сентября этого года. По данным следствия, 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомой, нанес ее сыну не менее двух ножевых ударов в область груди и спины. Ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.