Состояние мальчика после нападения в Мамоново стабилизировалось

Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, ребенок перенес операцию, и теперь его жизни ничего не угрожает. По информации медицинских источников, мальчика уже перевели из реанимационного отделения в обычную палату.
Инцидент произошел 27 сентября этого года. По данным следствия, 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомой, нанес ее сыну не менее двух ножевых ударов в область груди и спины. Ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.