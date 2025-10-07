Ричмонд
Состояние мальчика после нападения в Мамоново стабилизировалось

Восьмилетний житель Мамоново, пострадавший от ножевого ранения, проходит восстановление в больнице.

Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, ребенок перенес операцию, и теперь его жизни ничего не угрожает. По информации медицинских источников, мальчика уже перевели из реанимационного отделения в обычную палату.

Инцидент произошел 27 сентября этого года. По данным следствия, 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомой, нанес ее сыну не менее двух ножевых ударов в область груди и спины. Ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.