558 киосков планируют снести власти в Омске

По данным на конец сентября, в Омске насчитывалось 2 767 НТО, из них 264 установлены самовольно или по истекшим договорам. В феврале 2025 года в списке киосков, которые следует демонтировать, значилось 356 объектов, к сентябрю их число стало уже 558.