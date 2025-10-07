558 киосков планируют снести власти в Омске

Мэрия Омска сильно расширила список киосков на территории города, подлежащих сносу. Власти намерены активизировать демонтаж незаконно стоящих нестационарных торговых объектов (НТО).
По данным на конец сентября, в Омске насчитывалось 2 767 НТО, из них 264 установлены самовольно или по истекшим договорам. В феврале 2025 года в списке киосков, которые следует демонтировать, значилось 356 объектов, к сентябрю их число стало уже 558.
Тему НТО рассмотрят на этой неделе в горсовете на ближайшем заседании комитета по экономическим вопросам. Есть ожидания, что власти обсудят планы ускорения демонтажа.
В 2024 году в план выноса был включен 291 киоск, однако фактически демонтировали лишь 188. Большинство из них (135) убрали сами владельцы, когда получили предписания от мэрии. Властям удалось компенсировать 67,8% расходов на демонтаж за счет взыскания денег с собственников незаконных объектов.
Ранее мы сообщали, что в Омске снесут автодром в районе улицы Завертяева.