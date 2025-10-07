Омский ГАУ принял высокого гостя из Индонезии

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) сделал важный шаг в развитии международного партнерства со странами Юго-Восточной Азии. 3 октября университет с деловым визитом посетил международный представитель Университета Нахдлатул Улама (Джокьякарта, Индонезия), эксперт Международного Индонезийско-Российского АНО «Медиастратеги» Ами Маулана.
В ходе встречи со стороны обсудили перспективы сотрудничества, в том числе и новые возможности для приема выпускников индонезийского вуза на программы магистратуры в Омском ГАУ.
«В Омском ГАУ по квоте Правительства РФ сейчас учится Флаузи Флабиа Ананда по направлению “Продукты питания из растительного сырья”. Годом ранее университет с отличием окончила Рифни Априноер. Индонезийские студенты проявляют высокую мотивацию, успешно адаптируются и активно включаются в учебный процесс», — отметила проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ Светлана Комарова.
Также были затронуты темы совместных научных исследований, академического обмена и участия ученых двух вузов в международных конференциях. Для наглядности стороны представили презентации и видеоматериалы, демонстрирующие научно-образовательную инфраструктуру университетов.
В рамках визита Ами Маулана встретился с Флаузи Флабией Анандой и посетил Научную сельскохозяйственную библиотеку Омского ГАУ — старейшую вузовскую аграрную библиотеку Сибири. Ее фонды насчитывают около миллиона экземпляров, включая редкие издания XVI века.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Завершился визит обзорной экскурсией по Омску: гость познакомился с историческим центром, архитектурными памятниками и ключевыми достопримечательностями города, составив полное представление о культурном и образовательном потенциале региона.
Визит стал важной вехой в укреплении связей между Омским ГАУ и Университетом Нахдлатул Улама и заложил основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в сфере аграрного образования и науки.