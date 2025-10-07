В поселке Мехзавод Самары рассмотрят возможность строительства школы на 1000 мест

«Городские территории не должны простаивать под “заброшками” — они не только портят облик города, но и очень быстро становятся местом притяжения асоциальных личностей. Это касается не только Красноглинского, но и других районов города. В этом году при поддержке Правительства Самарской области мы нарастили темпы расселения аварийных домов и их снос, но этого недостаточно. Задача — в течение двух-трех лет закрыть вопрос “заброшек” в Самаре и вести активное строительство соцобъектов, — отметил глава города Самара Иван Носков. — Согласно генплану территория первого квартала в поселке Мехзавод в перспективе предназначена для строительства школы. Важно, чтобы ее вместимость уже на этапе проектирования была не менее 1000 учеников — это требование времени и требование масштаба города Самара».