Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях

Напомним, что родители студентов пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий агротехнологического университета (бывшая сельхозакадемия. — Прим. ред.).
В пресс-службе НГАТУ подчеркнули, что подобное состояние помещений недопустимо. И добавили: «Ранее жалоб на антисанитарию от проживающих в этом общежитии руководству вуза не поступало».
