В Москве с начала года построили 60 домов для расселения аварийного жилья

Специалисты с начала 2025 года построили в Москве 60 домов для расселения аварийного жилья, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проведение данных работ отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройки расположены в девяти округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе появилось 11 домов. 10 новостроек возвели в Восточном, 9 — в Северо-Восточном административном округе. Еще 7 жилых комплексов достроили на юго-западе столицы», — рассказал Ефимов.
Помимо строительства домов, рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Там высаживают деревья и кустарники, газоны и цветы, а также оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.