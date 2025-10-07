Жилинспекция опубликовала антирейтинг УК Татарстана

Худшие результаты показали столичные УК «Мой дом», «Солнечный город» и «Сервис гарант», чьи оценки не превысили 3,26 балла. Всего в Казани выявлено 17 компаний с баллами ниже четырех. Проблемные управляющие организации также отмечены в Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском и других районах республики.