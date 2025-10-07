Ричмонд
Жилинспекция опубликовала антирейтинг УК Татарстана

Госжилинспекция Татарстана обнародовала антирейтинг управляющих компаний, составленный по оценкам жителей республики.

Источник: Аргументы и факты

Наибольшее количество нареканий вызвало состояние чистоты в домах, качество ремонта и предоставление коммунальных услуг.

Худшие результаты показали столичные УК «Мой дом», «Солнечный город» и «Сервис гарант», чьи оценки не превысили 3,26 балла. Всего в Казани выявлено 17 компаний с баллами ниже четырех. Проблемные управляющие организации также отмечены в Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском и других районах республики.

Публикация антирейтинга происходит на фоне усиления контроля за деятельностью УК. Ранее альметьевская прокуратура начала проверку местной управляющей компании после отравления угарным газом двоих детей.

Ранее власти Казани выявили халатность управляющих компаний при подготовке к зиме.