Жилинспекция опубликовала антирейтинг УК Татарстана

Наибольшее количество нареканий вызвало состояние чистоты в домах, качество ремонта и предоставление коммунальных услуг.
Худшие результаты показали столичные УК «Мой дом», «Солнечный город» и «Сервис гарант», чьи оценки не превысили 3,26 балла. Всего в Казани выявлено 17 компаний с баллами ниже четырех. Проблемные управляющие организации также отмечены в Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском и других районах республики.
Публикация антирейтинга происходит на фоне усиления контроля за деятельностью УК. Ранее альметьевская прокуратура начала проверку местной управляющей компании после отравления угарным газом двоих детей.
Ранее власти Казани выявили халатность управляющих компаний при подготовке к зиме.