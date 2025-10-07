В Ростовской области построят дорогу к особой экономической зоне

Северный обход протяженностью 12,05 км соединит федеральную трассу М-4 «Дон» с автодорогой Новочеркасск-Каменоломни. Этот маршрут сократит путь до аэропорта «Платов» и обеспечит связь с северным обходом Ростова-на-Дону с выходом на Таганрог и ДНР. К 2027 году запланирована реконструкция примыкающей дороги Новочеркасск-Каменоломни с расширением до четырех полос.