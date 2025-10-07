В Башкирии установили обелиск участникам Великой Отечественной войны

Сегодня в деревне Чумара торжественно открыли мемориал, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. О знаменательном событии сообщил глава администрации Калтасинского района Семён Цедилкин.
«Обелиск увековечивает память героев, отдавших жизнь за свободу нашей Родины, а также тех, кто вернулся домой с победой! Обелиск станет местом, куда жители будут приходить почтить память своих родных и близких, внесших вклад в Победу над фашизмом», — написал Семён Цедилкин в своём telegram-канале.
По его словам, строительство мемориала поддержали жители Чумары, проект реализован в рамках программы «Наше село».
Ранее в Башкирии открылись памятники фронтовикам Великой Отечественной войны в селе Тятер-Арсланово Стерлибашевского района и в селе Айдарали Стерлибашевского района.