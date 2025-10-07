В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Гидрометцентр Татарстана распространил штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью в лесах республики. Неблагоприятные погодные условия сохранятся с 8 по 15 октября.
На преобладающей территории региона установился четвертый, высокий класс пожарной опасности. С 10 октября на северо-востоке Татарстана ожидается переход к чрезвычайной пожароопасности — пятому, наивысшему классу.
Ведомство призывает жителей и гостей республики соблюдать особую осторожность при посещении лесных массивов и строго соблюдать противопожарные правила в условиях сложной обстановки.
Напомним, октябрьское тепло днем и заморозки по ночам ожидают в РТ.