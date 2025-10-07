Имущество банкротов из Башкирии будут продавать на маркетплейсе

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Управления ФНС по Башкирии, «Витрина имущества банкротов» представляет собой онлайн-площадку с объявлениями о реализации недвижимости, транспорта, земельных участков, оборудования и дебиторской задолженности, а также долей в уставном капитале и товарных знаков. Доступ к «маркетплейсу» будет бесплатным, информация о продаже имущества не потребует регистрации. Кроме того, сервис может предоставить профессионального посредника при покупке имущества.