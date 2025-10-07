В Красногвардейском районе Крыма откроют женскую консультацию

Женскую консультацию откроют на базе Красногвардейской центральной районной больницы в Крыму при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате совета министров республики.
Для нового подразделения в учреждении проведут капитальный ремонт на площади 416 кв. м. Также там установят 220 единиц медицинской техники.
«Создание новой женской консультации позволит существенно улучшить качество и доступность медицинской помощи для женщин Красногвардейского района на всех этапах — от планирования и ведения беременности до послеродового наблюдения», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.