Самозанятым из Прикамья рассказали, как не остаться без пенсии

— Важно помнить, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если этого минимума нет, назначается социальная пенсия, но на 5 лет позже установленного пенсионного возраста, — рассказали в пресс-службе СФР по Пермскому краю.