Самозанятым из Прикамья рассказали, как не остаться без пенсии

Более 1700 самозанятых жителей Пермского края добровольно перечисляют страховые взносы на свою будущую пенсию. С начала 2025 года они уже внесли почти 25 миллионов рублей в Отделение Социального фонда России по региону.
Самозанятые официально платят только налог на профессиональный доход, а пенсионные взносы для них не обязательны. Однако они могут самостоятельно формировать свои пенсионные права, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование. Это позволяет им накапливать необходимые пенсионные коэффициенты и стаж для получения страховой пенсии в будущем.
Взносы можно перечислять в течение года до 31 декабря. Минимальная сумма на 2025 год составляет 59 241 рубль 60 копеек — это гарантирует получение 0,975 пенсионного коэффициента и одного года стажа. Максимальный взнос — 473 932 рубля 80 копеек, что даст 7,799 коэффициентов. Платить можно как одной суммой, так и частями.
Для вступления в программу нужно подать заявление через портал Госуслуг, мобильное приложение «Мой налог», в клиентской службе СФР или МФЦ.
— Важно помнить, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если этого минимума нет, назначается социальная пенсия, но на 5 лет позже установленного пенсионного возраста, — рассказали в пресс-службе СФР по Пермскому краю.